Mini-Grids mit Photovoltaik-Anlagen eignen sich besonders für die Elektrifizierung von ländlichen Gebieten in dem afrikanischen Land. Die dort von Forschern des Reiner Lemoine Instituts ermittelten Ergebnisse lassen sich dabei gut auf andere abgelegene Regionen weltweit übertragen.Autarke Kleinstnetze oder Mini-Grids unter dem Einsatz erneuerbarer Energien eignen sich besonders für die Elektrifizierung ländlicher Gebiete etwa in Afrika. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Reiner Lemoine Instituts (RLI), die am Beispiel Nigerias einen Plan für fünf Bundesstaaten entwickelt haben, wie die Elektrifizierung ...

