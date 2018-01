Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Das starke Wirtschaftswachstum in Europa verleiht auch dem Energieversorger Eon mehr Schub. Leonhard Birnbaum, Vorstand für erneuerbare Energien und Netze, kann am Rande des großen Handelsblatt-Branchentreffens rund laufende Geschäfte im gesamten Konzern melden. Mehr Strom wird über die Netze geschickt, die gleichzeitig ausgebaut werden. Für die Erneuerbaren gebe es nur den Weg nach oben.

1. Herr Birnbaum, wie will der Eon-Konzern die Einnahmen aus dem Uniper-Verkauf und die Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer in den kommenden Jahren einsetzen? Wie viel Geld wollen sie pro Jahr investieren? Ihr Konkurrent Innogy plant, jedes Jahr 3,5 Milliarden in die Hand zu nehmen.

"Die Gesamtsumme für Investitionen und wie sie sich auf die einzelnen Bereiche verteilt, kann ich Ihnen noch nicht geben. Das werden wir Anfang März bekanntgeben. Aber: Alle Bereiche mit Ausnahme des Atomgeschäfts sind grundsätzlich Wachstumsbereiche."

2. Vielleicht haben Sie doch noch ein paar Details?

"Wir haben Wachstum in den Netzen, weil wir mehr Strom darüber verteilen. Das steigt deutlich. Schauen Sie in die Slowakei, nach Tschechien und Ungarn. Wir haben dort überall deutlich steigenden Verbrauch, weil dort Vollbeschäftigung herrscht. Es brummt im Moment in Deutschland. Wir bauen hier hinzu, schließen mehr an."

3. Und bei den Erneuerbaren?

"Da haben wir auch Wachstum. Das ist weniger ein osteuropäisches Thema, sondern mehr in Westeuropa und den USA. Jede Prognose sagt derzeit, dass das Wachstum in diesem Bereich weitergehen wird. Innovation hat die Politik als Treiber abgelöst."

4. Und wie läuft es bei den Kunden mit den neuen Produkten?

"Da natürlich auch. Denn hier kommen viele Innovationen zusammen, zum Beispiel bei der E-Mobilität, bei intelligenten Zählern, bei Solar-Lösungen."

5. Ihr Wettbewerber Innogy setzt bei Erneuerbaren vor allem auf die USA und sieht dort trotz eines Präsidenten Trump gute Wachstumschancen. Welchen Stellenwert haben die Vereinigten Staaten für Eon?

"Wir sind da den meisten Wettbewerbern einige Jahre voraus. Wir sind in den USA bereits mit rund 3 Gigawatt an Onshore-Wind unterwegs. In diesem Jahr kommen weitere 200 Megawatt dazu, und auch im nächsten Jahr bauen wir weiter aus. Wir wollen auch weiterhin in den USA mit erneuerbaren Energien wachsen."

