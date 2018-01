Trumps Schutzzölle für Importe von Waschmaschinen und Solaranlagen sorgen auch hierzulande für Sorgenfalten. Experten warnen, der Kurs des US-Präsidenten könne auch deutsche Unternehmen treffen.

Die deutsche Wirtschaft hat vor dem Auftritt von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor den Folgen der neuen US-Handelspolitik gewarnt. "Der konsequente ‚America First'-Kurs des amerikanischen Präsidenten in der Handelspolitik beunruhigt die deutsche Industrie", sagte der Präsident des Industrieverbandes BDI, Dieter Kempf, am Mittwoch. Er reagierte damit auf die US-Ankündigung von Schutzzöllen für Importe von Waschmaschinen und Solaranlagen, die in erster Linie Hersteller aus China und Südkorea treffen. Der DIHK-Außenwirtschaftschef ...

