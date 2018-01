New York - Die Ölpreise haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung neuer Daten zu den US-Ölreserven ihren Höhenflug fortgesetzt. Am Nachmittag stiegen die Notierungen für US-Öl und für Rohöl aus der Nordsee jeweils auf den höchsten Stand seit Ende 2014. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 70,18 US-Dollar und damit 22 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate ...

