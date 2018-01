Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch von einer ausgeprägten Dollar-Schwäche profitiert und den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht. Am Nachmittag setzte die Gemeinschaftswährung ihren Höhenflug der vergangenen Handelstage fort und stieg auf bis auf 1,2402 USD. Das war der höchste Stand seit Ende 2014. Aktuell notiert der Euro bei 1,2383 USD.

Zum Schweizer Franken rutschte der US-Dollar unter die Marke von 0,95 CHF und erreichte am Nachmittag bei 0,9427 CHF den tiefsten Stand seit September 2017. Am späten Nachmittag liegt der Kurs mit 0,9459 CHF wieder leicht höher.

Der Euro gab zum Franken derweil nach und notiert am späten Nachmittag bei 1,1712 CHF nach 1,1731 CHF am frühen Nachmittag; ...

