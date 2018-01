Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Carrefour auf "Sell" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Auf den ersten Blick beinhalte der strategische Plan der französischen Supermarktkette einiges Positives, wie etwa die Schließung zahlreicher Filialen, die einst von der spanischen Dia-Kette übernommen wurden, oder die Beschleunigung von Investitionen in das digitale Geschäft, schrieb Analyst Maxime Mallet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings fehle es an Klarheit, wie wettbewerbliche Themen entgegengetreten werden soll./ck/mis Datum der Analyse: 24.01.2018

