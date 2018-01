Der Kurs des Euro stieg am Mittwoch auf ein neues Mehr-Jahres-Hoch bei gut 1,2400. Als Grund nannten Experten die sich fortsetzende Dollar-Schwäche. EUR/USD legt Fokus auf EZB Das Paar befindet sich heute im Aufwind wegen eines hohen Verkaufsdrucks Grund um den Greenback. In der Tat stürmten die USD-Bären am Mittwoch erneut die Arena, nachdem US-Finanzminister ...

