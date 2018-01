Steven Spielbergs Film "Minority Report" von 2002 setzte Maßstäbe: Aus verrückten Ideen sind echte Technologien geworden. Das ist kein Zufall.

In schwarzem Shirt und schwarzen Lederhandschuhen steht Tom Cruise vor einer Wand aus Glas und wirbelt mit den Armen durch die Luft. Im Sekundentakt tauchen Fotos, Videoschnipsel und Dokumente vor ihm auf. Wie ein Dirigent steuert er diese über den unsichtbaren Bildschirm - nur mit seinen Händen. Computer, Tastatur, Maus: In Cruises Zukunft wird alles durch einen Wisch mit den Fingern ersetzt.

2002 flimmerten diese Szenen aus "Minority Report" erstmals über die Kinoleinwände. John Underkoffler hatte sich die Technologie damals ausgedacht, die Cruise, alias John Anderton, im Film die Tätigkeit als Ermittler gegen Verbrecher vereinfachte. Damit ließen sich Indizien wie von Zauberhand auf die digitale Tafel beamen. 15 Jahre später ist daraus ein echtes Produkt geworden.

Underkoffler, ein Mann mit buschigen Augenbrauen und dichtem grauen Bart an Kinn und Oberlippe, verkauft die Technologie an Kunden auf der ganzen Welt. Der deutsche Pharmakonzern Merck etwa nutzt das System, mit dem die Mitarbeiter gemeinsam Dokumente in Konferenzen durchgehen und besprechen können. Oblong Industries heißt Underkofflers Unternehmen, jüngst war er in Deutschland auf Tour, um neue Kunden zu gewinnen. Dass aus abgefahrenen Erfindungen in Science-Fiction-Filmen später echte Produkte werden, ist kein Zufall: Hollywood ist eine der ...

