mid Korsika - Woran denken Katzenliebhaber, wenn sie den Namen Jaguar hören? Richtig: An eine große schnelle Katze. Und woran denken Autofans, wenn sie den Namen Jaguar hören? Richtig: An ein schnelles Auto, das nicht zu klein ist. Autofans müssen ab sofort etwas umdenken. Denn bei den Jaguar-Händlern schnurrt ab sofort auch eine kleine Katze zum Spielen: E-Pace. Eine Lupe braucht man allerdings nicht, um den Neuling im Modellprogramm zu finden, der in der boomenden Klasse der Kompakt-SUV rangiert. ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...