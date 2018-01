Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht im Minus geschlossen. Der Leitindex SMI startete am Morgen freundlich in den Handelstag und kletterte am frühen Nachmittag gar auf einen neuen Höchststand bei 9'616 Punkten, gab die Gewinne bis zum Börsenschluss aber wieder ab. Stärkere Abgaben verhinderten die schwergewichtigen Novartis-Aktien, die nach der Vorlage von guten Geschäftszahlen des Pharmakonzerns deutlich zulegten.

Insgesamt präsentierte sich die Stimmung an den europäischen Handelsplätzen am Mittwoch eher verhalten. Die Investoren warteten nun vor allem auf die am Donnerstag anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) und eine mögliche Intervention, um der Euro-Rally etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen, hiess es. Die protektionistischen Töne von US-Präsident Trump lasteten nicht nur auf dem Dollar sondern auch auf der Börsenstimmung generell, meinte ein Kommentator zudem.

Der Swiss Market Index (SMI) drehte zum Börsenschluss knapp ins Minus und schloss auf seinem Tagestief von 9'547,57 Punkten (-0,04%). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,20% auf 1'568,70 Punkte nach, und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 0,08% auf 10'969,03 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 19 im Minus und elf im Plus.

Hauptthema am Markt waren am Mittwoch Novartis (+2,8%), die den ganzen Tag stärkste SMI-Titel waren. Der Pharmakonzern legte am Morgen ...

