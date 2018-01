Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der deutsche Aktienmarkt lange Zeit des Tages seitwärts tendiert hatte, kam er am Mittwoch im späten Handel noch deutlich unter Druck. Vor allem die Schwäche im Dollar festigte den Euro, nachdem der US-Finanzminister Steven Mnuchin in Davos den Greenback schwach geredet hatte. Auf dem Weltwirtschaftsforum hat Mnuchin gesagt, ein schwacher Dollar sei gut für den Handel. Während die politische Führung in den USA mit Protektionismus, einem schwachen Dollar sowie Steuersenkungen die heimische Wirtschaft beflügelt und die Wall Street erneut auf Rekordhoch schickt, darben die Börsen in Europa. Der DAX schloss 1,1 Prozent leichter bei 13.415 Punkten.

Neue Runde der Konsolidierung bei den Börsenbetreibern

Für die Aktie der Deutschen Börse ging es gegen den Trend um 1,9 Prozent nach oben. Der Hedgefonds The Children's Investment Fund (TCI) rechnet offenbar mit einem neuerlichen Übernahmeversuch bei der London Stock Exchange und schürt damit erneut Konsolidierungs-Fantasie im Sektor. Infineon schlossen 3,8 Prozent im Minus, nachdem JP Morgan den Anlegern in einer aktuellen Studie empfohlen hatte, einen Bogen um den Sektor der Technologiewerte zu machen.

Medigene haussieren

Im TecDAX gab es einen Reihe kräftiger Kurssprünge. So schossen Medigene um gut 20 Prozent in die Höhe, nachdem es im Sektor Anfang der Woche einen Übernahme gegeben hatte, die einen Wettbewerber des Biotech-Unternehmens deutlich höher bewertete. SMA Solar meldete sich mit neuen Geschäftszahlen zu Wort. Unter anderem erwartet SMA 2018 Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Die Aktie zog um 5,3 Prozent an.

Compugroup schlossen 11,3 Prozent im Minus, nachdem das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben hatte. Dialog Semiconductor (minus 6,4 Prozent) belastete, dass die Nachfrage nach dem iPhoneX des Großkunden Apple enttäuschen könnte. Nach positiven Analystenkommentaren wurden im TecDAX Sartorius 3,6 Prozent und im SDAX Klöckner & Co 4,6 Prozent höher gehandelt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 107,9 (Vortag: 100,0) Millionen Aktien im Wert von rund 4,41 (Vortag: 4,42) Milliarden Euro. Es gab zwei Kursgewinner und 28 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.414,74 -1,07% +3,85% DAX-Future 13.424,50 -0,96% +4,45% XDAX 13.429,16 -1,02% +4,41% MDAX 27.151,71 -0,89% +3,63% TecDAX 2.657,46 -1,74% +5,08% SDAX 12.546,24 -0,50% +5,55% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,45 -37 ===

