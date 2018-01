NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch nach der fortgesetzten Rekordrally zu Handelsbeginn geschwächelt. Börsianer verwiesen auf eine protektionistische Rhetorik von Vertretern der US-Regierung am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Dies habe Sorgen in puncto möglicher Handelskonflikte zwischen den großen der Staat genährt. Nach der Kursrally der vergangenen Monate mit immer weiteren Bestmarken machten einige Investoren wohl lieber erst einmal Kasse

Der marktbreite S&P 500 notierte rund zweieinhalb Stunden nach der Eröffnung 0,03 Prozent im Minus bei 2838,42 Punkten. Technologiewerte traf es noch etwas deutlicher. Der Nasdaq 100 sank um mehr als ein halbes Prozent auf 6925,17 Punkte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel ebenfalls von seinem Rekordhoch zurück, hielt sich mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 26 285,42 Punkte aber in der Gewinnzone./mis/he

