PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Zahl der Arbeitslosen Ende 2017 nur leicht gefallen. Im Dezember habe es im Monatsvergleich einen Rückgang um 2700 auf 3,451 Millionen gegeben, teilte das französische Arbeitsministerium am Mittwoch in Paris mit. Das ist das zweite Minus auf Monatssicht in Folge.

Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang der Arbeitslosenzahl um 19 300 gerechnet. Im Vormonat November war die Arbeitslosenzahl noch um 29 500 gefallen. Seitdem im Oktober 2015 ein mehrjähriger Höchststand bei 3,579 Millionen erreicht worden war, ist die Zahl der Arbeitslosen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone bisher nur leicht um etwa drei Prozent gesunken.

Für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist die Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit eine der wichtigsten Aufgaben. Hierzu hat die Regierung Arbeitsmarktreformen verabschiedet. Diese stärken die Rolle von Branchen- und Betriebsvereinbarungen und haben den Kündigungsschutz gelockert./jkr/he

