Pünktlich zur Rückrunde der aktuellen Bundesliga-Saison bietet ALDI SÜD ab Montag mit den Bundesliga-Stickern von Topps eine besondere Sammelaktion an. Pro zehn Euro Einkaufswert erhalten Kunden eine gratis Sammeltüte mit fünf Stickern aus der Offiziellen Bundesliga Sticker-Kollektion zur Saison 2017/2018.



Ab Montag, 29.01.2018, können Fußball-Begeisterte wieder fleißig Sammeln und Tauschen: Denn bei ALDI SÜD gibt es exklusiv pro zehn Euro Einkaufswert eine Sammeltüte mit fünf Bundesliga-Stickern gratis dazu. Die Aktion läuft bis zum 24.03.2018.



Sammelfans können weitere Sammeltüten für je 0,70 Euro erwerben. Das dazugehörige Bundesliga-Stickeralbum von Topps bietet ALDI SÜD für zwei Euro an. Das Heft umfasst insgesamt 48 Innenseiten, unter anderem mit je einer Doppelseite für jeden Bundesliga-Club und sechs Seiten zur 2. Bundesliga.



Besonders beliebte Sammelaktion als Kundenbindungsmaßnahme



ALDI SÜD bietet mit dem aktuellen Bundesliga-Stickeralbum von Topps bereits zum dritten Mal eine solche Aktion zur Kundenbindung an. Zuvor gab es Sammelaktionen zu Panini "Die Welt in Farben" sowie zu den beliebten Warner Bros. Zeichentrick-Figuren Tom und Jerry. "Wir haben mit dieser Form der Kundenbindungsmaßnahme bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Uns freut es sehr, dass wir mit dem offiziellen Bundesliga-Stickeralbum von Topps dieses Mal eine besonders beliebte Aktion anbieten können", sagt Sandra-Sibylle Schoofs, Leiterin Marketing bei ALDI SÜD.



Weitere Informationen zu der Sammelaktion gibt es unter www.aldi-sued.de/fußball. Dort können sich Sammelfans das Album mit den jeweiligen Club-Seiten und Spielern online ansehen und virtuell befüllen.



Für die Umsetzung der Aktion zeichnet The Continuity Company Deutschland GmbH verantwortlich.



