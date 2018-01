Außertariflich bezahlte Mitarbeiter der DZ Bank bekommen in diesem Jahr keine Gehaltserhöhung. Grund sind steigende Ausgaben für Regulierung und Digitalisierung. Das trifft den Großteil der Belegschaft.

Es war für Mitarbeiter der DZ Bank in der Regel ein guter Einstieg ins neue Jahr: die Nachricht über eine Gehaltserhöhung. Doch in diesem Jahr bleibt sie aus. Die Gehälter für den außertariflich bezahlten Teil der Belegschaft würden nicht steigen, heißt es im Intranet des Instituts nach Angaben aus Kreisen, die mit der Sache vertraut sind. Der Schritt wird mit den zuletzt gestiegenen Ausgaben für Regulierung und Digitalisierung begründet. Da diese Kosten zugelegt hätten, wolle man den Gesamtanstieg der Ausgaben in Grenzen halten und habe sich gegen eine Gehaltserhöhung entschieden, heißt es. Das Institut wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern.

Der Großteil ...

