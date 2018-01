Europas Fondsbranche sammelte im vergangenen Jahr so viel neues Geld ein wie nie. Es ist eine Flucht in die Fonds. Experten glauben, dass der Trend erst dreht, wenn die gute Börsenstimmung kippt.

Diana Mackay hat es nicht kommen sehen. "Überraschend, das hätte ich nie vorhersagen können", kommentiert die Mitgründerin der Londoner Beratungsfirma Mackay Williams die aktuelle Entwicklung der europäischen Fondsbranche. Doch die jüngsten Zahlen der Ratingagentur Morningstar, die dem Handelsblatt vorab vorliegen, dürften nicht allein Mackay verblüffen. Investoren aus Deutschland und dem übrigen Europa steckten demnach im vergangenen Jahr so viel Geld in Publikumsfonds wie nie zuvor.

Es ist eine Flucht in die Fonds: Die Anbieter sammelten mit den in Europa aufgelegten Produkten für Privatanleger im vergangenen Jahr netto 779 Milliarden Euro ein, verwalten jetzt knapp 9,6 Billionen Euro. Beide Zahlen stellen die bisherigen Höchstwerte weit in den Schatten. "Rekorde, Rekorde, Rekorde", lautet das Fazit von Ali Masarwah von Morningstar. Der Analyst begründet den Zuspruch der Anleger mit den rosigen Börsenzeiten. Während es auf dem Sparkonto keine Zinsen mehr gebe, locke ein ideales Börsenumfeld: gutes Wirtschaftswachstum, nur moderate Inflation und kein großes Störfeuer von den Notenbanken.

Seit bereits neun Jahren läuft ein Aufschwung an den Wertpapiermärkten. Bis heute sorgen die Aktienbörsen mit regelmäßigen Rekorden für Schlagzeilen. Wer in den vergangenen Jahren in Wertpapiere oder höher verzinste Anleihen investierte, konnte vergleichsweise attraktive Renditen einfahren - was nun offensichtlich immer mehr Anleger zur Nachahmung animiert.

Nach Daten von Scope Analysis warfen beispielsweise breit anlegende Aktienfonds in den letzten fünf Jahren im Schnitt über zehn Prozent Ertrag jährlich ab. "Anleger kaufen im Vertrauen auf weiter boomende Märkte", erklärt Mackay.

Bei den 2017 stark gewachsenen Neuanlagen verblüfft dabei auf den ersten Blick das extrem hohe Interesse an Anleihefonds. Rund 313 Milliarden Euro flossen in die Produkte. Die Rekordkäufe von Anleihefonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...