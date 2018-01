FRANKFURT (Dow Jones)--Lange Zeit wehrten sich die Kurse am Mittwoch gegen die Stärke im Euro. Als die Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich über 1,24 Dollar stieg und das britische Pfund auf den höchsten Stand seit dem Brexit-Votum, setzten Verkäufe am Aktienmarkt ein. Zudem zogen sich einige Akteure mit Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag tendenziell an die Seitenlinie zurück. Der DAX schloss 1,1 Prozent leichter bei 13.415 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,8 Prozent auf 3.643 Zähler. Die Börse in London stellte mit einem Abschlag von 1,1 Prozent einen der größten Verlierer in Europa.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte den Dollar verstärkt unter Druck gebracht. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Mnuchin, ein schwacher Dollar sei gut für den Handel. Längerfristig spiegele ein starker Dollar die Stärke der US-Wirtschaft wider. In Zeiten eines weltweiten Wirtschafts- und Handelsaufschwungs, wie derzeit zu beobachten, neige der Dollar zur Schwäche, sagt Kamakshya Trivedi, Co-Chef der globalen Devisenstrategiesparte von Goldman Sachs. Das habe sich auch im Zeitraum 2003 bis 2006 gezeigt. Damals habe die US-Notenbank die Zinsen erhöht. Trotzdem sei die Wirtschaft weltweit gewachsen, und der Dollar habe deutlich abgewertet.

SUEZ-Aktie bricht ein

Die Suez-Aktie bracht nach einer Gewinnwarnung um 16,7 Prozent ein. "Die Gewinnwarnung ist völlig überraschend gekommen und hat die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt", sagte ein Händler. Die Aktie gelte als defensiv und das Unternehmen als grundsolide. Entsprechend falle die Kursreaktion aus. Laut den Analysten von Bryan Garnier liegt der Gewinnausblick rund 12 Prozent unter den Markterwartungen.

Im Sog von Suez kamen Veolia Environnement um 3,8 Prozent zurück, obgleich das Versorgungsunternehmen seine Prognose bekräftigt und betont hatte, die Gewinnwarnung des Wettbewerbers Suez stehe nicht mit seinen Aktivitäten im Zusammenhang. Der Stoxx-Index der Versorger verlor 1,4 Prozent.

Schwächer schlossen nur die Technologiewerte, deren Sub-Index um 1,7 Prozent nachgab. Nach einer negativen Studie zu Apple von JP Morgan (JPM) standen die Aktien der Apple-Zulieferer unter Druck. JPM spricht von einer schwächeren Nachfrage nach dem iPhoneX als gedacht. Der Nachfragehöhepunkt sei früher gekommen als erwartet. Im TecDAX verlor die Aktie von Dialog Semiconductor 6,4 Prozent, in Zürich AMS sogar 9 Prozent.

Sage Group führten mit Verlusten von 6,5 Prozent die Verliererliste bei den Technologiewerten in Europa an. Der Softwarekonzern hat für das erste Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 6,3 Prozent gemeldet - dem steht eine Jahresprognose von 8 Prozent entgegen.

Novartis überzeugt

Zahlen haben auch Novartis und Ahold Delhaize vorgelegt. Novartis habe ein gutes Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2017 präsentiert, lautete die Einschätzung von Bryan Garnier. Die Markterwartung habe der Konzern sowohl beim Umsatz als auch beim Nettogewinn um jeweils 2 Prozent geschlagen. Alle drei Konzernsparten hätten eine Margensteigerung verzeichnet. Novartis gewannen 3 Prozent.

Als insgesamt solide wurden die Zahlen von Ahold Delhaize bezeichnet. Allerdings lief es Marktexperten zufolge in den USA nicht ganz so gut wie gedacht. Die Aktie verlor 3 Prozent.

TCI erwartet Gebot für LSE - Aktie fest

Für die Aktie des Londoner Börsenbetreibers LSE ging um 5 Prozent nach oben. Wie Sky News berichtete, hat der LSE-Großaktionär The Children's Investment Fund (TCI), seinen Investoren mitgeteilt, dass er ein Übernahmeangebot von etwa 15 Milliarden Pfund für den britischen Börsenbetreiber erwarte. TCI-Chef Christopher Hohn soll gesagt haben, dass er ein Gebot entweder von der Besitzerin der Chicago Mercantile Exchange, der CME Group, oder der Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, der ICE, erwarte. Damit ist die TCI-Beteiligung in Höhe von 5,1 Prozent an der LSE deutlich wertvoller geworden. Auch für die Wettbewerber in Europa ging es nach oben, so stiegen Euronext um 2 Prozent, für Deutsche Börse ging es um 1,9 Prozent nach oben.

Medigene haussieren

Im TecDAX gab es einen Reihe kräftiger Kurssprünge. So schossen Medigene um gut 20 Prozent in die Höhe, nachdem es im Sektor Anfang der Woche einen Übernahme gegeben hatte, die einen Wettbewerber des Biotech-Unternehmens deutlich höher bewertete. SMA Solar meldete sich mit neuen Geschäftszahlen zu Wort. Unter anderem erwartet SMA 2018 Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Die Aktie zog um 5,3 Prozent an. Compugroup schlossen 11,3 Prozent im Minus, nachdem das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben hatte.

.=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.643,22 -29,07 -0,8% +4,0% . Stoxx-50 3.260,54 -14,43 -0,4% +2,6% . Stoxx-600 400,79 -2,02 -0,5% +3,0% Frankfurt XETRA-DAX 13.414,74 -144,86 -1,1% +3,9% London FTSE-100 London 7.643,43 -88,40 -1,1% +0,6% Paris CAC-40 Paris 5.495,16 -40,09 -0,7% +3,4% Amsterdam AEX Amsterdam 566,04 -4,55 -0,8% +3,9% Athen ATHEX-20 Athen 2.261,52 +22,18 +1,0% +8,6% Brüssel BEL-20 Bruessel 4.146,75 -15,24 -0,4% +4,3% Budapest BUX Budapest 40.979,77 -536,64 -1,3% +4,1% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.077,67 -36,83 -0,9% +4,1% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 146.343,67 +1567,24 +1,1% +3,8% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.044,81 -6,89 -0,7% +2,0% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.791,88 -39,62 -0,7% +6,8% Madrid IBEX-35 Madrid 10.563,00 -46,50 -0,4% +5,2% Mailand FTSE-MIB Mailand 23.622,62 -213,98 -0,9% +9,3% Moskau RTS Moskau 1.292,32 +8,57 +0,7% +11,9% Oslo OBX Oslo 763,37 -2,75 -0,4% +2,8% Prag PX Prag 1.138,57 +1,51 +0,1% +5,6% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.631,20 -12,51 -0,8% +3,4% Warschau WIG-20 Warschau 2.621,59 -8,78 -0,3% +6,5% Wien ATX Wien 3.673,12 -15,66 -0,4% +7,4% Zürich SMI Zuerich 9.547,57 -4,01 -0,0% +1,8% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:55 Di, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2393 +0,41% 1,2343 1,2273 +3,2% EUR/JPY 135,37 +0,00% 135,37 135,55 +0,1% EUR/CHF 1,1711 -0,33% 1,1750 1,1777 0% EUR/GBP 0,8722 -0,48% 0,8764 1,1383 -1,9% USD/JPY 109,24 -0,38% 109,66 110,44 -3,0% GBP/USD 1,4207 +0,88% 1,4084 1,3968 +5,1% Bitcoin BTC/USD 10.950,01 -0,88% 10.852,70 10.929,87 -23,77 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,89 64,47 +0,7% 0,42 +7,4% Brent/ICE 69,79 69,96 -0,2% -0,17 +4,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.353,04 1.341,30 +0,9% +11,75 +3,9% Silber (Spot) 17,42 17,06 +2,1% +0,37 +2,9% Platin (Spot) 1.013,55 1.009,00 +0,5% +4,55 +9,0% Kupfer-Future 3,22 3,10 +4,1% +0,13 -2,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 12:15 ET (17:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.