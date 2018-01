mid Groß-Gerau - Autofahren macht Spaß. Oder auch nicht. Je nach dem, ob gefahren werden muss, oder die freiwillige Wochenendausfahrt auf dem Plan steht. Dass die Fahrt in einem alten, klapprigen Fahrzeug weniger Freude bereitet, als in einem modernen PS-Monster würden einige sofort unterschreiben. Wiederum andere sehen in genau diesen Oldies das einzig wahre Autofahren. Eine Ford-Studie zeigt nun, dass tägliches Fahren mit einem Sportwagen zu den besten Möglichkeiten gehört, mit denen sich das ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...