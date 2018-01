Lieber Leser,

bis gestern war die Welt für die Jinkosolar-Aktionäre noch halbwegs in Ordnung. Doch der Kursrutsch von fast -8% (gelber Kreis) an der Wall Street ändert die mittelfristigen Trend-Vorzeichen für die chinesische Solaraktie. Schauen wir uns das einmal gemeinsam auf der nachfolgenden Grafik an:

Beginnen wir mit dem rechten Teil der Grafik, dem Tageschart der Jinkosolar-Aktie. Wie Sie sehen, war der rund 12-monatige Aufwärtstrend schon seit Anfang Dezember 2017 ... (Andreas Sommer)

Den vollständigen Artikel lesen ...