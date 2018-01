Zürich (ots) - Noch ist unklar, ob und wann der Markteintritt von

Amazon in den Schweizer Markt erfolgt. Trotzdem versetzt das

erwartete Eintreffen des US-Internetriesen das Parlament in helle

Aufregung. Parlamentarier von links bis rechts befürchten eine

Benachteiligung von Schweizer Anbietern und fordern Gegenmassnahmen,

wie die «Handelszeitung» berichtet. Regula Rytz, Präsidentin der

Grünen, kritisiert die «beängstigenden Arbeitsbedingungen» in den

ausländischen Logistikzentren von Amazon. Diese können dem US-Händler

gegenüber dem Schweizer Detailhandel einen inakzeptablen

Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Berner Nationalrätin fordert vom

Bundesrat, Massnahmen zur Sicherung eines fairen Wettbewerbs ohne

Sozial- und Umweltdumping zu prüfen. Zugleich soll der Bundesrat in

einem Bericht die Auswirkungen des Online-Handels auf den Städtebau,

die Verkehrsentwicklung und das Steueraufkommen darlegen.



SVP-Nationalrat und Bauernpolitiker Marcel Dettling ist derweil

besorgt, dass über den Handelsriesen Amazon unkontrolliert

ausländische Lebensmittel in grossem Stil ins Land gelangen könnten.

Er verlangt Auskunft vom Bundesrat darüber, wie dieser die geltenden

Bestimmungen im Tier-, Umwelt- und Gesundheitsschutz einhalten will.

Die grünliberale Nationalrätin Tiana Angelina Moser schliesslich

fordert vom Bundesrat, konkrete Massnahmen gegen die Bevorteilung

chinesischer Online-Händler gegenüber Schweizer Anbietern an die Hand

zu nehmen.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90