Wer den Wert seines Hauses schätzen möchte, kann dies auf verschiedenen Portalen tun - bei Homeday etwa kostenlos. Dabei greifen die üblichen Kriterien. Doch zu wörtlich sollten Nutzer die Versprechen nicht nehmen.

Als Ludwig Mistal (Name geändert) vor einem Jahr eine Anschlussfinanzierung für sein Haus benötigte, wollte die Bank wissen, wie viel sein Eigenheim im Umland von Düsseldorf wert ist. Mistal konnte das nur schätzen. Er orientierte sich an Gerüchten über Preise, die an seinem Wohnort für Einfamilienhäuser bezahlt wurden. Er schätzte so, dass der gewünschte Darlehensbetrag nur halb so hoch war wie der Wert seines Eigenheims. Die Bank machte sich nicht die Mühe, das Objekt zu besuchen, sondern akzeptierte die durch Fotos gestützte Bewertung von Mistal.

Wenige Wochen später bot das Maklerhaus Engel & Völkers an, das Haus kostenlos zu bewerten. Man verabredete sich. Eine knappe Stunde lang führte Mistal den Makler durch sein Haus. Als das Ergebnis eine Woche später vorlag, war Mistal überrascht. Er hatte den Wert seines Heims um 70.000 Euro zu niedrig geschätzt. Zumindest traute sich das Maklerhaus zu, das Haus aus den 1950er-Jahren für 320.000 statt der von Mistal geschätzten 250.000 Euro zu verkaufen.

Eine derartige Klassifizierung soll nun schneller erfolgen. Das verspricht zumindest die Immobilienmaklerplattform Homeday. "Sie erfahren den Preis von jeder Immobilie in Deutschland. Sie sehen, wie sich die Preise in den vergangenen drei Jahren entwickelt haben", wirbt sie für das Bewertungsverfahren per Klicks auf ihrer Homepage. Wer will, kann sich auch fortlaufend über Preisbewegungen an seinem Zielort informieren lassen.

Ob Milliardenportfolio oder 25-Quadratmeter Studentenwohnung - hinter jedem Immobilienverkauf steht eine Bewertung. Sie ist gefragt wie nie zuvor, schließlich boomt der Immobilienmarkt. Die amtlich bestellten Gutachterausschüsse zählten 2016 rund eine Million Besitzwechsel mit einem Volumen von knapp ...

