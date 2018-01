In diesem Jahr heiratet der britische Prinz Harry seine Meghan. Das Ereignis verspricht aufregend zu werden. Aber die royale Hochzeit hat Tücken - für das Brautpaar und die Gäste: Was schenkt man dem königlichen Paar?

Die Briten wappnen sich in diesen Wochen für ein ganz besonderes Ereignis - und damit ist ausnahmsweise nicht der Brexit gemeint, über dessen Ausgestaltung in diesem Jahr besonders intensiv verhandelt werden wird. Nein, in Großbritannien steht ein - für manche Briten wohl gleichermaßen großartiges - Ereignis an: Die Hochzeit von Prinz Harry und seiner Verlobten, der US-Schauspielerin Meghan Markle.

Am 19. Mai werden die beiden sich in der historischen St George's Chapel in Windsor das Ja-Wort geben. Die Gästeliste ist wohl länger als bei den meisten anderen Briten: Rund 800 Menschen passen in die Kirche. Immerhin ist das ein deutlich bescheidener Rahmen als bei der Hochzeit von Prinz Harrys größerem Bruder. Als Prinz William vor sieben Jahren seine Kate ehelichte, waren mehr als 1900 Gäste geladen, darunter Stars wie Elton John, Richard Branson und die Beckhams. Aber schließlich steht Prinz Harry auch nur an fünfter Stelle der britischen Thronfolge.

Jedenfalls wird auf der Insel gespannt diskutiert, wer bei der bevorstehenden Hochzeit auf der illustren Gästeliste steht. Die Karten könnten ab Februar in die Briefkästen der glücklichen Gäste flattern. Fest steht, dass die königliche Familie kommt, schließlich hat das Paar den Segen der Königin Elisabeth und ...

