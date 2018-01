Straubing (ots) - Die europäische Datenschutzgrundverordnung schränkt nichts ein, aber sie gibt dem Bürger Instrumente an die Hand, um seinen Schutz jederzeit zurückholen zu können. Das ist ein gesunder Rahmen, innerhalb dessen digitale Unternehmen ihre Aktivitäten entfalten werden. Dies müssten auch die übrigen Regierungen in der EU verstehen und sich zügig an die Ratifizierung der neuen Regeln machen.



