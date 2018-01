mid Groß-Gerau - Es gibt Autos, an denen scheiden sich die Geister. Eines davon ist sicherlich der Honda Civic - besonders als supersportlicher Type R. Die aggressive Front mit schmalen LED-Leuchten, Carbonoptik-Frontsplitter und Hutze in der Motorhaube und erst recht das Heck mit geteilter Scheibe, großem Heckflügel und dreiflutigem Auspuff polarisieren. Unter den aktuellen Kompaktsportlern ist der 320 PS starke Honda mit Frontantrieb wohl am meisten auf Krawall gebürstet, das heißeste Eisen ... (Robert Sasse)

