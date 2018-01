Joe Kaeser will den Mitarbeitern des Turbinenwerks in Görlitz helfen. "Wir geben ihnen eine Zukunft", sagte der Siemens-Chef in Davos. Er wisse zwar noch nicht wie, aber Siemens sei wirtschaftlich stark genug.

Siemens-Chef Joe Kaeser macht den Mitarbeitern des von Schließung bedrohten Turbinenwerks in Görlitz Hoffnung. "Wir werden Görlitz nicht fallen lassen", sagte er am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Wir werden diesen Menschen helfen, wir geben ihnen eine Zukunft." Er wisse zwar noch nicht wie, aber es werde einen Weg geben. Siemens sei wirtschaftlich stark genug.

Der Industriekonzern will ...

