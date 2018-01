Berlin (ots) - In der Dopingaffäre um den britischen Tour-de-France-Sieger Christopher Froome stellt der Olympiasieger von 1988, Olaf Ludwig, eine klare Forderung an den Weltverband UCI: "Seit der WM liegen seine eindeutigen Testergebnisse vor. Das Reglement sagt ganz klar aus, was in einem solchen Fall geschehen muss. Froome muss gesperrt werden, auch wenn er einen großen Namen hat und spektakuläre Erfolge einfuhr", sagte Ludwig der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe).



Froome war im Herbst 2017 positiv auf das Asthmamittel Salbutamol getestet worden. Er besitzt zwar eine Ausnahmegenehmigung. Der gemessene Wert übertraf jedoch klar die erlaubte Höchstmenge. Eine Sperre wurde aber noch nicht ausgesprochen. "Die UCI tut sich schwer, doch wenn der Radsport glaubwürdig bleiben will, muss der Weltverband handeln", forderte Ludwig.



