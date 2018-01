Der Cable gewann mehr als 200 Pips am Mittwoch und stieg auf den höchsten Stand seit dem Brexit-Referendum im Juni 2106. In der Spitze notierte die britische Währung zum US-Dollar auf 1,4240. Zuletzt notierte das Paar auf 1,4195 und damit 1,35 Prozent im Plus. Im europäischen Geschäft sorgte der britische Arbeitsmarkt für Auftrieb. Die Arbeitslosenquote ...

