Mannheimer Morgen über die Umsetzung des neuen Datenschutzes Überschrift: Freiheit oder Geld Diese Bilanz ist bitter. Gerade mal zwei Mitgliedstaaten haben bisher den neuen Datenschutz in ihr Rechtssystem übernommen. Das ist entmutigend, aber nicht überraschend. Schon während der jahrelangen Beratungen hatte sich gezeigt, dass dem deutschen Drängen auf neue Standards keineswegs alle Mitgliedstaaten folgen wollten. Dabei geht es gar nicht mal so sehr um ein zu gering ausgeprägtes Bewusstsein für die Schäden, die ein allzu lässiger Umgang mit persönlichen Informationen auslösen kann. Vielmehr wollen einige Regierungen die zukunftsträchtige IT-Industrie nicht zu sehr gängeln, um von deren Wachstum zu profitieren. Schließlich sind Verbraucherdaten so etwas wie der Rohstoff des digitalen Zeitalters, und die EU selbst bemüht sich im Rahmen ihrer digitalen Agenda, den Markt für Innovationen zu öffnen. Ein straff regulierender Datenschutz könnte da ein Hindernis sein, denken einige. Diese Argumentation darf man allerdings getrost als Unfug bezeichnen. Wer sein Geschäft auf dem Abfragen von Nutzerdaten aufbauen will, kann dies auch mit der neuen Grundverordnung tun. Aber eben nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers und ausschließlich unter Beachtung der Rechte, die ihm zustehen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 13:35 ET (18:35 GMT)