Die USA haben ihre Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea verschärft. Betroffen sind zwei Handelsfirmen mit Sitz in China und 16 Personen. Ihnen wird vorgeworfen, bei der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen mitgeholfen zu haben.

Die USA haben ihre Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea verschärft. Die Strafmaßnahmen zielten unter anderem auf zwei Handelsfirmen mit Sitz in China ab, teilte das Finanzministerium in Washington am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...