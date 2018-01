US-Handelsminister Wilbur Ross versucht auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, die Sorgen wegen eines drohenden Handelskrieges zu zerstreuen. Es gehe nur darum, gleiche Bedingungen für alle zu schaffen.

Der Welt droht nach Einschätzung der US-Regierung kein Handelskrieg. Den USA gehe es lediglich darum, gleiche Bedingungen für alle zu schaffen, betonte US-Handelsminister Wilbur Ross am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Kritiker werfen US-Präsident Donald Trump Protektionismus vor. Ross äußerte sich zwei Tage vor einem geplanten Auftritt von Trump in dem Schweizer Bergort. ...

