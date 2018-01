Von Emily Glazer

DAVOS (Dow Jones)--Die US-Bank JP Morgan zieht es verstärkt nach Afrika. Das Institut plane eine Expansion nach Ghana und andere afrikanische Länder, wie CEO Jamie Dimon auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte. "Sie werden sehen, dass wir Büros in einigen Ländern eröffnen werden, in den denen wir noch nicht sind", sagte er Bloomberg Television und verwies dabei explizit auf Afrika.

JP Morgan hat vor einigen Jahren schon versucht, in Afrika Fuß zu fassen. 2012 wurde berichtet, dass die Bank nach Ghana, Nigeria und Kenia strebe, diese Pläne wurden aber von den US-Regulierungsbehörden blockiert. Auch 2015 wurde eine Afrika-Expansion im Management diskutiert, auch hier hielten die Regulierer den Daumen drauf. Ein Sprecher der Bank lehnte weitergehende Stellungnahmen zu dem Thema ab.

