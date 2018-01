Liebe Leser,

die chinesische Ölproduktion ist weiter rückläufig, das Gegenteil gilt jedoch für das Raffinieren von Erdöl. So mussten PetroChina Co. und Sinopec im Zuge der niedrigen Preise viele Quelln stilllegen. Insgesamt fiel die Produktion letztes Jahr um 4% auf 191,51 Millionen Tonnen, ca. 3,85 Millionen Barrel pro Tag (bpd). Wie wird der Rückgang in der Ölproduktion ausgeglichen?

Es steckt aber noch ein weiterer Faktor hinter der rückläufigen Produktion. China verbuchte ... (Benjamin Fitzgerald)

