Mainz (ots) - Der geklonte Mensch rückt näher. Dies ist unzweifelhaft die Ableitung aus den Forschungen chinesischer Wissenschaftler, die nun erstmals mit der "Dolly"-Methode zwei Affen geklont haben. Man kann diesen Erfolg optimistisch sehen, als Beitrag zu wissenschaftlichem und medizinischem Fortschritt - die Erkenntnisse könnten dazu beitragen, Krankheiten bei Menschen zu bekämpfen. Man kann dies auch pessimistisch sehen, als Vorgeschmack auf eine düstere Zeit ohne ethische Schranken, in der jeder, der es kann, Lebewesen so "baut", wie er sie gerne hätte. Vor allem aber sollte man die Ergebnisse realistisch zur Kenntnis nehmen, und diese lassen nun mal keinen anderen Schluss zu: Irgendwann wird es technisch möglich sein, einen Menschen zu klonen, die Frage ist nur noch wann. Dazu ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren zu stetig. Im Grunde ist jetzt ja - überspitzt formuliert - gar nichts Bahnbrechendes passiert: Schon bei mehr als 20 Tierarten hat diese Klontechnik funktioniert, auch bei Hunden, Katzen, Pferden. Die große Hürde sind jetzt noch Menschenaffen, unsere nächsten Verwandten. Und dann? Eben. Dann sind die Menschen dran. Wir werden uns also der Frage stellen müssen, ob wir das wirklich erlauben wollen - aus heutiger Sicht unvorstellbar. Aber dann müssten wir auch wissen, wie wir es verhindern können. Und spätestens dann stellen wir fest, dass wir dies nicht werden stoppen können, bei einem Forschungsfeld, das weltweit Wissenschaftler lockt, auch aus Ländern, die sich im Zweifel wenig scheren um unsere westlichen Werte. Schöne neue, Angst machende Welt.



