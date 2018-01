Halle (ots) - Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat Recht, wenn sie von Kulturbarbarei spricht. Die CDU-Politikerin (und sie nicht allein, wie man hoffen darf) empört sich über die Entscheidung des Akademischen Senats der Hochschule, ein Gedicht Eugen Gomringers an einer Fassade der Einrichtung übermalen zu lassen. Warum? Weil Hochschulangehörige in einer unheiligen Hexenjagd Stimmung gegen die Verse des hoch angesehenen Lyrikers gemacht hatten: Sie seien sexistisch. Sind sie das? Man muss den Text langsam lesen, um zu verstehen, was nicht zu verstehen ist: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer" hat Gomringer in wunderbarem Minimalismus geschrieben, um die Schönheit zu feiern. Dies ist, will man den Fall als exemplarisch ansehen, in Deutschland also künftig verboten. Weil man sich einen Bewunderer offenbar als geilen Spanner vorstellen soll. Vielleicht sogar als potenziellen Entblößer? Solche Fantasien sind, mit Verlaub, krank. Wer sie in sich trägt, sollte besser zum Arzt gehen. Und keinesfalls Macht über Kunst ausüben dürfen.



