Ein Großteil der Gläubiger von Air Berlin geht nach der Pleite der Fluglinie wohl leer aus. Das gilt für ungesicherte Insolvenzgläubiger wie auch für den deutschen Staat, der wohl auf rund 75 Millionen Euro verzichten muss.

Kunden, Mitarbeiter und die meisten anderen Gläubiger von Air Berlin schauen nach der Pleite der Fluggesellschaft aller Voraussicht nach finanziell in die Röhre. Ungesicherte Insolvenzgläubiger könnten nicht mit der Auszahlung eines Teils ihrer Forderungen rechnen, schrieben Insolvenzverwalter Lucas Flöther und Sanierer Frank Kebekus in ihrem Bericht, den sie am Mittwoch dem Gläubigerausschuss vorlegten. Das stehe seit dem Scheitern der Verhandlungen über den Verkauf der Tochter Niki an die Lufthansa fest. Die Lufthansa, die 189 Millionen Euro hatte zahlen wollen, machte im Dezember einen Rückzieher, nachdem sich abzeichnete, dass sie auf großen Widerstand der EU-Kartellwächter stoßen würde.

