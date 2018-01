Goldman hebt Klöckner & Co auf 'Buy' - Ziel 12,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Klöckner & Co nach zuletzt unterdurchschnittlicher Kursentwicklung von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11,30 auf 12,50 Euro angehoben. Analyst Kevin Hellegard bewertet die Aussichten der europäischen Stahlunternehmen im Jahr 2018 weiterhin positiv, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie schrieb. Der Stahlhändler Klöckner & Co dürfte von steigenden Lieferungen und anziehenden Stahlpreisen profitieren.

Natixis senkt Wirecard auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 107 Euro

PARIS - Natixis hat Wirecard von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 100 auf 107 Euro angehoben. Er schätze den Anbieter von Bezahlsystemen nach wie vor, die Aktie sei mittlerweile aber zu teuer geworden, schrieb Analyst Stéphane Houri in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie dürfte sich ab sofort weniger beeindruckend entwickeln. Bei anderen Branchenwerten aus aller Welt gebe es daher bessere Anlagemöglichkeiten.

Warburg Research senkt Sixt auf 'Hold' - Ziel hoch auf 88 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Sixt aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 81 auf 88 Euro angehoben. Ein Bewertungsaufschlag für die Aktie des Autovermieters sei zwar angesichts des überlegenen Wachstumspotenzials aus eigener Kraft angemessen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieses spiegele der aktuelle Aktienkurs aber schon großteils wider. Deutlich mehr Luft nach oben sollten die niedriger bewerteten Sixt-Vorzugsaktien haben. Derweil sollte sich die laut einem Pressebericht anstehende Zusammenlegung der Carsharing-Töchter von Daimler und BMW positiv auf die Bewertung des Sixt-Anteils an DriveNow von BMW auswirken. Eventuell winke den Aktionären deshalb eine Sonderdividende.

Exane BNP senkt Südzucker auf 'Underperform' - Ziel 13 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Südzucker von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 13 Euro gesenkt. Die Auswirkungen des Wegfalls der EU-Zuckermarktordnung im vergangenen Jahr würden vermutlich unterschätzt, schrieb Analyst Mikheil Omanadze in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Produktionsmenge innerhalb der EU dürfte 2017/18 um etwa 22 Prozent steigen und Exporte aus dem Verbund heraus dürften diese Überproduktion kaum auffangen können. Auch der Weltmarktpreis biete kaum Unterstützung für den EU-Preis. Omanadze senkte seine Ergebnisschätzungen deutlich unter das Niveau der Markterwartungen.

UBS hebt Ziel für BASF auf 103 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 99 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Grund für das höhere Kursziel seien die jüngst veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse des Chemiekonzerns, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Risiken gingen vor allem vom festen Euro aus.

UBS hebt Ziel für Evonik auf 28 Euro - 'Sell'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit seinen Schätzungen für das vierte Quartal 2017 und für 2018 liege er unter der Konsensprognose, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Spezialchemiehersteller dürfte einen guten Jahresabschluss hingelegt haben.

DZ Bank hebt fairen Wert für Bayer auf 123 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 122 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern dürfte das US-Saatgutunternehmen Monsanto wie geplant übernehmen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine geringfügige Verschiebung sei denkbar, wäre aber für seine Kaufempfehlung nicht relevant.

Warburg Research hebt Ziel für United Internet auf 73 Euro- 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für United Internet von 62,80 auf 73,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In seinem Bewertungsmodell für den Internetkonzern berücksichtige er nun die Drillisch-1&1-Transaktion, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 28,50 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 26,50 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Höhere Treibstoffkosten verleiteten ihn bei europäischen Fluggesellschaften zu einer Kürzung seiner allgemeinen Erwartung für das operative Gewinnwachstum, auch wenn dieser Effekt durch höhere Umsatzschätzungen etwas abgemildert werde, schrieb Analyst Christopher Combe in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Lufthansa habe sich gegen höhere Treibstoffkosten aber besser abgesichert als etwa die britisch-spanische IAG. Wegen verbesserter Geschäftsaussichten der Lufthansa, die zuletzt Teile des insolventen Konkurrenten Air Berlin übernommen hat, und Fortschritten bei den Kosten hob er seine Gewinnerwartungen je Aktie in den Jahren 2017 und 2018 ein Stück weit an.

Berenberg senkt Ziel für Deutsche Euroshop auf 39 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar sollten die Leerstandsquoten bei dem auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilieninvestor nicht steigen, doch das Aufwärtspotenzial für Mietsteigerungen sei begrenzt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank einer stabilen Wertentwicklung der Unternehmensimmobilien sollte die Aktie aber ihre jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung beenden. Zudem biete sie eine Dividendenrendite von über 4 Prozent.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0241 2018-01-24/21:35