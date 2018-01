Bielefeld (ots) - Die Grünen üben heftige Kritik an den deutschen Rüstungsexporten und fordern ein neues Gesetz.



"Wir brauchen ein striktes Rüstungsexportgesetz, das die Lieferung von Waffen in Kriegs- und Krisenregionen verbietet. Das wollten wir bei den Jamaika-Sondierungen durchsetzen, aber der Widerstand war zu groß", sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Britta Haßelmann, dem Bielefelder "Westfalen-Batt" (Donnerstagsausgabe).



Außerdem fordert Haßelmann mehr Beteiligung des Bundestags: "Wir müssen davon wegkommen, dass ein geheimes Gremium wie der Bundessicherheitsrat im stillen Kämmerlein über Rüstungsexporte entscheidet und wir uns im Parlament anschließend darüber erschrocken wundern, was alles geliefert wurde."



