FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefökonom der Weltbank, Paul Romer, hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt. Hintergrund sind von Romer geäußerte Zweifel an der Integrität von offiziellen Daten der Organisation. Der Rücktritt geht aus einer Mitteilung im Intranet der Weltbank von Präsident Jim Yong Kim an die Mitarbeiter und Mitglieder hervor, auf die sich Marketwatch bezieht. Romer hatte das Amt im Oktober 2016 angetreten. Er will künftig wieder als Professor an der New York University arbeiten, teilte Kim weiter mit.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 15:49 ET (20:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.