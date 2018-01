Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) -



Die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen war nie so entscheidend, da Geschäftsvorgänge heute zunehmend durch Technologien und starke Konkurrenz beeinflusst werden.



Vom 12.-15. März 2018 kehrt das europäische Flagschiff der GRÖSSTEN globalen Eventreihe für Kundenkontakte, die Customer Contact Week (CCW) Europe, nach Großbritannien zurück und baut auf einem enorm erfolgreichen Event 2017 auf. Dieses Jahr versammeln sich anlässlich des Events Experten für Kundenkontakte, Daten-Disruptoren und C-Suite-Delegierte - durch ein Angebot an Fallstudien aus der Praxis der größten Unternehmen der Branche schließt sich eine vermeintliche Lücke auf dem Markt.



Über 60 Branchenexperten sind bereit, ihre Erfahrungen im Bereich Kundenkontakt zu teilen und darzustellen wie sich ihr Geschäftsfeld in diesem Zusammenhang verändert hat. Mit 24 interaktiven Diskussionsrunden, die im Verlauf des Events stattfinden, haben Teilnehmer außerdem die Möglichkeit, von den Erfahrungen der Visionäre namhafter Unternehmen wie Mimecast, Vodafone, Estee Lauder, Thomson Reuters, Missguided, Argos, Concur und einer Reihe weiterer Firmen und somit von inspirierenden Vorträgen zu profitieren.



2017 bewertete die Presse des Oxford City Council und der Cambridge University den Event wie folgt: "Wir möchten unsere Kundenbetreuung aufwerten und der gewonnene Einblick aus diesem Event ist außerordentlich wertvoll - er hilft uns kundenorientierter zu agieren." Und "Ausgezeichneter Einblick in die Handhabung anderer Unternehmen im Bereich einer sich rasch verändernden Kundenbetreuung".



Wichtige Veranstaltungen zur Customer Contact Week (CCW) Europe 2018:



- Mark Beaumont - Sportler, Abenteurer, Unternehmer; Leistung unter Extrembedingungen - Mark Beaumont berichtet von seiner Weltumrundung mit dem Fahrrad in nur 78 Tagen und konzentriert sich insbesondere auf die Ein-Mann-Mission unter Einbeziehung des Teams um ihn herum, was ihm eine Verschiebung von Grenzen ermöglicht, sowohl physisch als auch psychisch. - Onno Hoffmann - VP Kundenbetreuung, Deutsche Telekom AG Onno Hoffmann konzentriert sich auf den Beitrag der Deutsche Telekom AG im Bereich KI und Social Customer Care und berichtet zudem über die digitale Transformation der Deutsche Telekom AG mit dem Zweck eine Brücke zwischen dem so genannten Nordpol und Südpol zu schlagen, mithilfe von Empathie und Künstlicher Intelligenz. - Die Experten Jane McCall, Executive Transformation & Change Director sowie Claire Carroll, Head of Member and Customer Services, The Co-operative Group, präsentieren eine kraftvolle und mehrfach preisgekrönte Erfolgsstory, die aufzeigt in welcher Weise COOP ihr Unternehmen von einem Verlust in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund entlastet und die Firma wiederbelebt hat - der Fokus wurde auf die Wiederherstellung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden gelegt.



Cathy Gu, Senior Conference Director, CCW Europe, erläutert: "Die Zusammenarbeit mit Unternehmen zur Einsicht in erstklassige Dienstleistungen ist ein entscheidender Schritt für den Kundenkontakt und den Weg hin zu einer strategischen und kundenorientierten Umwandlung. Im digitalen Zeitalter ist die menschliche Note sowohl für den Kunden als auch für die Mitarbeiter ein Erfolgsrezept. Im Rahmen der CCW 2018 werden wichtige Strategien geteilt und Weichen für die Zukunft gestellt. Ich freue mich auf Ihren Besuch im März in Glasgow!"



Die Konferenz der Customer Contact Week Europe ist Teil der Global Customer Contact Week Series, eine Zusammenstellung von speziell auf Kundebetreuung, Customer Experience und Callcenter-Leitung ausgerichtete Events mit weltweiter Vorreiterrolle. Die Teilnehmer der diesjährigen Veranstaltung dürfen sich auf weitere inspirierende Redner, noch mehr Schulungsinhalte und noch stärker auf die Gesellschaft ausgerichtete Vernetzung sowie ebenso reiche Erfahrungen freuen!



Nützliche Links:



https://www.ccweurope.com/



https://www.ccweurope.com/agenda-download



OTS: Customer Contact Week Europe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129387 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129387.rss2



Pressekontakt: erteilt Ihnen die Ansprechpartnerin für den Bereich European Customer Contact: per E-Mail unter Sophie.boyle@iqpc.co.uk oder telefonisch unter +44(0207)368-9332