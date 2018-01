Die Regierung wird gedrängt, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Tiere und die Volksgesundheit zu schützen

LONDON (Großbritannien), 24. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die indonesische Regierung wird gedrängt, die grausamen Märkte für lebende Tiere im Land zu schließen. Dort werden tausende Hunde und Katzen jede Woche öffentlich zu Tode geknüppelt, am lebendigen Leib mit dem Schweißbrenner gehäutet und zum Verzehr geschlachtet.



Aktivisten der Koalition mit dem Namen "Dog Meat-Free Indonesia" (Hundefleischfreies Indonesien) haben auf den zwei berüchtigtsten von Indonesiens 200 Märkten für lebende Tiere in Nord-Sulawesi, dem "Tomohon Extreme Market" und dem "Langowan Market", Filmaufnahmen gemacht, um die entsetzlichen Qualen zu enthüllen, die diese Tiere regelmäßig erleiden müssen. Die Aufnahmen zeigen lebende Hunde und Katzen, die zitternd in Käfigen sitzen, während sie alle nacheinander auf den Kopf geschlagen werden und vor Schmerzen aufheulen.

Lola Webber, die Koordinatorin der Kampagne Hundefleischfreies Indonesien, sagte: "Es war, als gingen wir durch die Hölle. Die Hunde kauerten sich in den Käfigen zusammen und zitterten vor Furcht, während sie zusehen mussten, wie die anderen Tiere um sie herum getötet wurden, bis sie schließlich an die Reihe kamen. Dieser Anblick der absoluten Todesangst in ihren Augen, der dumpfe Aufschlag der Keule, während sie geknüppelt wurden, ihre Schmerzensschreie und der Geruch von brennendem Fell und Fleisch waren sowohl entsetzlich als auch unvergesslich."

Laden Sie alle Fotos/Videos herunter: https://www.dogmeatfreeindonesia.org/resources/extreme-markets (https://www.dogmeatfreeindonesia.org/resources/extreme-markets)

Tausende Hunde und Katzen werden jede Woche auf den Märkten in Nord-Sulawesi getötet - hauptsächlich gestohlene Haustiere oder Hunde, die einen Besitzer haben. Ungefähr 80 % werden aus anderen Provinzen importiert. Gemäß dem von Indonesien erlassenen Gesetz gegen Tollwut ist dies illegal, denn es ist verboten, Hunde über Provinzgrenzen zu transportieren. Der Transport einer großen Anzahl von Tieren mit unbekanntem Seuchenstatus in dicht besiedelte Gebiete verstößt gegen die Empfehlungen zur Tollwutbeseitigung von führenden Behörden, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation.

Indonesien ist stark vom Tourismus aus der ganzen Welt abhängig. Mehr als 10 Millionen Touristen (http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Stats%20Arrivals%202015.pdf) jährlich besuchen Indonesien, hauptsächlich aus Singapur (1,6 Millionen), Malaysia (1,5 Millionen), Europa (1,5 Millionen), China

(1,3 Millionen) und Australien (1 Million). Eine bedeutende Anzahl kommt auch aus Großbritannien, Nordamerika, Indien und Neuseeland. Die Koalition Dog Meat-Free Indonesia muss bei Ihrem Aufruf zu einem völligen Verbot dieses brutalen Handels unterstützt werden.

Bobby Fernando von der Tierschutzorganisation "Animal Friends Jogja" sagte: "Die meisten Indonesier essen keine Hunde und Katzen, und diese extreme Grausamkeit beschädigt unser weltweites Ansehen.Der Slogan der Tourismuszentrale vom "wundervollen Indonesien", klingt unglaubwürdig, wenn Sie einem Hund in die Augen gesehen haben, der voller Blutspritzer ist und vor Furcht zittert."

Schreiben Sie der indonesischen Regierung und unterzeichnen Sie unsere Petition unter www.dogmeatfreeindonesia.org (http://www.dogmeatfreeindonesia.org/).

Kontakte:

Lola Webber (Bali, Indonesien): Lolawebber@changeforanimals.org

Wendy Higgins (Großbritannien): whiggins@hsi.org (mailto:whiggins@hsi.org)

Ein Foto zu dieser Meldung ist hier verfügbar:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/961d23ee-b24a-414c-82cb-007207d4ba49 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/961d23ee-b24a-414c-82cb-007207d4ba49)

Bildunterschrift: Im Käfig gefangener Hund erwartet auf einem Tiermarkt in Indonesien sein Schicksal

