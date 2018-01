Perago, die südafrikanische 100%ige Tochtergesellschaft der SIA, die sich auf die Planung und Entwicklung der Infrastrukturen für Zentralbanken spezialisiert hat, wurde mit dem "Payments and Market Infrastructure Provider of the Year" Award ausgezeichnet, der von Central Banking, einer News-Website für Zentralbanken rund um den Globus, verliehen wurde.

Der Award ist Teil der "Central Banking Awards 2018" und zeichnet Spitzenleistungen im Zentralbanksektor aus. Dieser Sektor ist in einer zunehmend vernetzten globalen Wirtschaft tätig und der Preis wurde an Perago von einem unabhängigen Beratungsgremium und dem Redaktionsteam von Central Banking für "den Ausbau seines Kundenstamms im Jahr 2017 durch das Angebot von Standard- und zugleich flexiblen Echtzeit-Brutto- (RTGS) Systemen verliehen, die in der Lage sind, den spezifischen Anforderungen einiger der fortschrittlichsten Zentralbanken weltweit gerecht zu werden."

Gegenwärtig haben sich 20 zentrale Einrichtungen in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und in Ozeanien für den Einsatz der Technologien von SIA ausgesprochen, um ihre Zahlungsinfrastrukturen weiterzuentwickeln.

Christopher Jeffery, Vorsitzender des Central Banking Awards Committee und Chefredakteur von Central Banking, erklärte: "Perago war besonders erfolgreich in den nordischen Ländern, wo elektronische Zahlungsmittel den Bargeldverkehr in hohem Tempo verdrängen. Sein RTGS Hybrid-Zahlungssystem ist gegenwärtig augenscheinlich das anspruchsvollste System, da es den Zentralbanken nicht nur ein Überweisungssystem bietet, sondern auch Geschäftsprozesse ermöglicht. Die Juroren honorierten darüber hinaus die Unterstützung des Unternehmens von Zahlungen niedriger Beträge in Ländern wie beispielsweise Island."

Claudio Ceresani, CEO von Perago, kommentierte die Preisverleihung mit den Worten: "Für die Zahlungsmittelbranche hat eine neue Ära mit spannenden Veränderungen begonnen und die Fähigkeit der Zentralbanken, eine führende Rolle im Rahmen dieser Modernisierungsprojekte einzunehmen, ist von ausschlaggebender Bedeutung. Unsere Strategie, eine starke Gemeinschaft der Zentralbankkunden zu schaffen und zu fördern, die mit uns und untereinander kooperieren, um ein sich stetig entwickelndes Ökosystem von Produkten aufzubauen, hat dazu geführt, dass Perago die anspruchsvollsten und zukunftsweisenden Lösungen entwickeln konnte, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Diese Auszeichnung unterstreicht unser Bestreben, die Zentralbanken bei der Umsetzung ihren strategischen Zielsetzungen zu unterstützen."

Die Preisverleihungszeremonie für die "Central Banking Awards 2018" wird am 1. März in London stattfinden.

