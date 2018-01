Larsen Toubro Infotech (BSE-Code: 540005, NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahrs 2018 bekannt gegeben.

In US-Dollar:

Umsätze in Höhe von 293,5 Millionen USD; Wachstum von 8,5 gegenüber dem Vorquartal und 19,7 gegenüber dem Vorjahr

Wachstum von und Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen von 8,3 gegenüber dem Vorquartal und 16,4 gegenüber dem Vorjahr

In Indischen Rupien:

Umsätze in Höhe von 18.837 Millionen indischen Rupien ; Wachstum von 7,6 gegenüber dem Vorquartal und 13,0 gegenüber dem Vorjahr

; Wachstum von und Nettogewinn in Höhe von 2.828 Millionen indischen Rupien; Wachstum um 3,6 gegenüber dem Vorquartal und 14,0 gegenüber dem Vorjahr

"Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die Ergebnisse für unsere Kunden zu verbessern und LTI als IT-Dienstleister der nächsten Generation zu etablieren. Die Dynamik beim Erhalt großer Aufträge hat in den letzten 18 Monaten dazu beigetragen, dass wir im dritten Quartal ein hervorragendes sequenzielles Wachstum von 8,5 bei den USD-Umsätzen erzielen konnten. Diese überdurchschnittliche Leistung wurde durch Beiträge aller wichtigen vertikalen Branchen und Service-Angebote erzielt. Der Digitalbereich macht mittlerweile ein Drittel unseres Gesamtumsatzes aus. Die Synergien aus der Übernahme von Syncordis helfen uns, neue Gespräche in Europa zu initiieren."

- Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und Managing Director, LTI

Kürzlich erfolgte Auftragsabschlüsse

Integration von SAP-Systemen für einen großen in den USA ansässigen Spezialfahrzeughersteller

Ein in Kanada ansässiger Entwicklungskapitalfonds entschied sich für die LTI-eigene Buchführungsplattform Unitrax, um seine Anforderungen im Bereich Vermögensverwaltung abzudecken

Digitale Transformation der Vertriebskanäle für einen multinationalen diversifizierten Mischkonzern, der im Bereich Automobilteile und HLK-Systeme führend ist

"Engineer-to-Order"-Anwendungsportfolio-Vereinbarung mit einem in den USA ansässigen weltweiten Marktführer im Bereich Industrieautomatisierung

Ein Pharmaunternehmen aus der Liste der Fortune 100 Global entschied sich hinsichtlich eines SAP-Analytics-Auftrags für LTI

Auftrag über robotische Prozessautomatisierung von einem der größten US-amerikanischen Gegenseitigkeits-Lebensversicherer

Digitale Beratung zu Anwendungsportfolio-Rationalisierung und Erstellung eines AI-basierten Chatbots für den Anwender-Support für ein in Saudi-Arabien ansässiges Petrochemieunternehmen

Zusammenarbeit mit einem großen US-amerikanischen Sach- und Unfallversicherer, um diesen bei der unternehmensweiten Transformation zur Modernisierung des IT-Kernsystems durch die Implementierung von Insurity zu unterstützen

Testimonial eines Kunden

"Bei MPPMCL streben wir danach, der Zeit voraus zu sein, indem wir neue Technologien einsetzen. Durch diese Initiative wird ein effizientes Energieportfoliomanagement durch ein technologiegestütztes Entscheidungsunterstützungssystem optimiert. Wir haben uns bei diesem strategischen Auftrag für LTI entschieden, weil das Unternehmen über weltweite Erfahrung mit digitalen Transformationsinitiativen im Versorgungssektor verfügt."

Sanjay Shukla, Managing Director, Madhya Pradesh Power Management Company Limited (MPPMCL)

Preise und Auszeichnungen

Positionierung als "Leader" im Bereich Digital Focus im NEAT-Bericht zu digitalen Tests von NelsonHall

Nennung als "High Performers" im HfS Blueprint Report: Enterprise Blockchain Services 2017

Ernennung zum "Major Contender" und "Star Performer" in der PEAK-Matrix für IoT Services 2017 der Everest Group

Von der ISG in ihrem 4Q17 Global ISG Index als einer der "Breakthrough 15 Sourcing Standouts" in den Regionen Amerika und EMEA genannt

Ausgezeichnet als Innovator für S/4 HANA Focus im SAP NEAT 2017 von NelsonHall

Anerkennung als "Representative Vendor" im Gartner Market Guide for Data Science and Machine Learning Service Providers 2017.*

*Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden, und rät Technologie-Usern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Rechercheveröffentlichungen von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Sonstige geschäftliche Eckpunkte

LTI hat die Übernahme von Syncordis abgeschlossen

LTI hat den Express IT Award in der Kategorie "Best Analytics Solution" gewonnen

LTI erhielt die Auszeichnung als "Partner of the Year" für Indien von Cloudera

LTI wurde in der Umfrage zur Mitarbeiterentwicklung im People Capital Index (PCI) als eins der führenden 50 Unternehmen bewertet

LTI-CEO Sanjay Jalona wurde von Businessworld zum "Exemplary CEO" des Jahres 2017 ernannt

Über LTI

LTI (NSE: LTI; BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 250 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 27 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zu innovativen Lösungen in Bereichen wie Mobilfunk, sozialen Medien, Analytik, IdD und Cloud befähigt. Wir wurden vor zwanzig Jahren als Tochtergesellschaft der Larsen Toubro Group gegründet und verfügen dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 20.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weiterführende Information finden Sie unter https://www.lntinfotech.com oder folgen Sie uns unter @LTI_Global

