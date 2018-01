Carrefour will jährlich 2 Milliarden Euro sparen. Dazu sollen 2'400 Stellen in Frankreich wegfallen. Der Abbau soll auf freiwilliger Basis geschehen, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Gleichzeitig plant der neue Carrefour-Chef Alexandres Bompard einen Strategiewechsel, wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet. Quelle: JPstock / Shutterstock.com Nach Angaben der Lid,...

Den vollständigen Artikel lesen ...