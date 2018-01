Die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex, lagen in Deutschland im Jahr 2017 um 3,0 % höher als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Internationalen Grünen Woche vom 19. bis 28. Januar in Berlin mitteilt, stiegen die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel in Bulgarien im gleichen Zeitraum um...

Den vollständigen Artikel lesen ...