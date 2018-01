Apple and Pear Australia Limited (APAL) hat die Entwicklung eines mehr durchdachten Looks und eines 'gereiften' Ansatzes für die Markenbildung von Pink Lady® eingeleitet, um zu helfen, die Popularität der Marke bei den Kunden und Käufern weltweit zu erhalten und den Wert für Erzeuger, Lizenznehmer und APAL voranzubringen. Foto © Apple and Pear Australia...

Den vollständigen Artikel lesen ...