Venezuelas umstrittener Präsident Maduro stellt sich inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise zur Wiederwahl, und zwar im April - vier Monate vor dem eigentlichen Termin. Die Opposition kritisierte den Schritt.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro strebt nach eigener Aussage eine zweite Amtszeit an. "Ich werde ein Kandidat sein", sagte Maduro am Mittwoch (Ortszeit) in einer Ansprache im Staatsfernsehen. Er werde den Auftrag der Arbeiterklasse und der Volksbasis erfüllen, sagte Maduro. Tags zuvor hatte Maduro noch erklärt, seine sozialistische Partei solle einen Kandidaten für die Wahl bestimmten.

Die von Regierungsanhängern dominierte Verfassungsgebende Versammlung hatte entschieden, die ...

