BERLIN (dpa-AFX) - Der Industrieverband BDI hat Union und SPD aufgefordert, in den Koalitionsverhandlungen nicht nur Details der Sondierungseinigung zu vertiefen, sondern noch einmal neu zu beginnen. "Die Parteien dürfen in den Koalitionsverhandlungen nicht einfach das Sondierungspaket neu etikettieren. Sie müssen jetzt das Paket aufschnüren und um ganz neue Inhalte und Impulse ergänzen", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). "Die künftige Regierung muss mehr Wirtschaft wagen - in der Digitalisierung, beim internationalen Steuerwettbewerb und in der Energiewende."

In einer den Funke-Zeitungen vorliegenden 16-seitigen Bewertung der Sondierungsergebnisse kritisierte der BDI besonders die Aussagen zur Steuer- und Finanzpolitik. Zudem fehlten eine Vision und die Strategie für die Digitalisierung./and/DP/zb

