HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Steuern:

"Für Grundnahrungsmittel wie Brot, Butter und Zucker etwa gilt in Deutschland ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz, Diesel wird niedriger besteuert als Benzin, und auf Kerosin fallen überhaupt keine Steuern an. Die Logik? Es gibt keine. Was bezuschusst wird und was nicht, ist das Resultat intensiver Lobbyarbeit der betroffenen Branchen. Es geht also vor allem darum, in die Sache ein wenig Systematik zu bringen. Streng ökonomisch betrachtet, ist Zucker - wie auch Fleisch oder die meisten Südfrüchte - derzeit schlicht zu preiswert. Die Preise spiegeln nicht die tatsächlich anfallenden Kosten wieder, für die Krankenkassen, das Klima, die Umwelt. Diese Kosten werden stattdessen auf die Allgemeinheit und somit auf die kommenden Generationen abgewälzt."/zz/DP/she

