BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu deutschen Rüstungsexporten:

"Wer zulässt, dass Waffen exportiert werden, der nimmt in Kauf, dass damit Menschen getötet werden. Verbleib und Verwendung von Rüstungsgütern sind nach der Ausfuhr nicht mehr zu kontrollieren - wer anderes behauptet, der zündet Nebelkerzen. Man blicke nur in das NATO-Land Türkei, wo der Potentat Erdogan Leopard-II-Panzer aus deutscher Produktion völkerrechtswidrig nach Syrien rollen lässt. Natürlich, an der Rüstungsindustrie hängen allerhand Arbeitsplätze. Doch es sind, wie einst jene im Steinkohlebergbau, subventionierte Jobs. Nicht unbedingt finanziell subventioniert, aber dafür politisch-moralisch."/zz/DP/she

AXC0015 2018-01-25/05:35