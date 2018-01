NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Konsumforscher der GfK berichten am Donnerstag (8.00 Uhr) über die Verbraucherstimmung zum Jahresauftakt. Angesichts der weiterhin boomenden Wirtschaft gehen Experten davon aus, dass sich das Konsumklima in Deutschland im Januar weiter verbessert hat. Daran dürften auch aktuelle weltwirtschaftliche Risiken, wie die sich hinziehenden Brexit-Verhandlungen oder die Abschottungspolitik der US-Regierung kaum etwas ändern. Bereits im Dezember hatten sich Deutschlands Verbraucher in bester Konsumstimmung befunden. Das hatte nicht zuletzt zu einem guten Weihnachtsgeschäft beigetragen. Eine große Rolle spielt die gute Arbeitsmarktlage: Das geringe Risiko, den Job zu verlieren, erhöht die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen./kts/DP/he

AXC0018 2018-01-25/05:50